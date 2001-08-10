Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" активно участвует в политической жизни и занимает абсолютно патриотическую позицию по международной тематике, подчеркнул Владимир Путин на встрече с главой фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым.

"Знаю о том, какую большую работу "Единая Россия" проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно", - подчеркнул Президент.

В свою очередь, Владимир Васильев отметил, что "Единая Россия" работает над решением задач, которые Президент поставил в Послании. Три закона уже приняты и подписаны главой государства - об интеграции новых регионов в культурное пространство, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений.

"15 законопроектов принято в первом чтении. В их числе - о занятости населения. У нас неплохая ситуация на рынке труда, но мы хотим, чтобы она была более удобной, и чтобы мы готовили кадры, помогали людям найти себя, зарабатывать, содержать семью, быть успешными. То, о чем вы говорили", - пояснил Владимир Васильев и сообщил, что также на рассмотрении парламента уже находится законопроект о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Отдельно Владимир Васильев остановился на реализации народной программы "Единой России". Каждый ее пункт проработан с Правительством, контроль за работами на социальных объектах в регионах ведут депутаты от партии вместе с жителями.

"Мы получаем чёткую картину на каждом объекте программы. А это школы, больницы, ФАПы - всё очень важное для людей. И люди следят за этим. У нас недавно был отчёт исполняющей обязанности [председателя] Счётной палаты. Она сообщила, что по сравнению с 2021 годом при большем числе проверок и выявленных нарушений стоимость этих нарушений, Владимир Владимирович, сократилась вдвое. Это ресурс - построенные школы, детские сады", - подчеркнул Владимир Васильев.

Говоря о программе капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, он отметил, что до конца этого года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей стране. Аналогичная программа требуется для колледжей и техникумов.

"Это около 5-6 миллиардов рублей потребует. Получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 тысячи нуждается в ремонте", - сказал Владимир Васильев.

Владимир Путин поддержал инициативу.

"Я Правительству дам поручение проработать обязательно", - сказал он.

Поддержку Президента получило еще одно предложение - о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот вопрос фракция "Единой России" ранее поднимала на встрече с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

"Мы просили бы нас поддержать и добавить дополнительно 10 миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно. По подсчётам специалистов, это позволит спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте", - отметил Владимир Васильев.

"Обязательно посмотрим", - сказал Президент.

"В своей законотворческой деятельности мы всегда исходим из интересов жителей области, руководствуясь двумя приоритетами - ¬обеспечение социальной стабильности и экономического развития региона. Те, инициативы, которые мы с коллегами-единороссами выдвигаем, отражают насущные потребности людей, нацелены на решение первоочередных проблем, повышение их качества жизни", - отметил депутат Сахалинской областной Думы Дмитрий Вдовин.

"Президент России Владимир Путин встретился с главой фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым. Во время диалога подняли очень важные темы, которые в том числе весьма актуальны и для нас, сахалинцев: например поддержка участников СВО и их семей, ремонт и строительство больниц, школ, детских садов, - сказала депутат областной Думы, региональный координатор "Женского движения Единой России" Наталья Коршунова. - Радует, что в нашем регионе все эти работы очень активно ведутся. Так, в рамках поддержки островных бойцов и их родственников приняты региональные меры финансовой помощи (различные выплаты и льготы), безостановочно идет сбор грузов для отправки нашим ребятам на Донбасс - от продуктов и одежды до оборудования и военной техники. Каждая женщина, чей муж или сын ушел на фронт, также окружена заботой и вниманием, оперативно получает необходимую помощь, будь то решение жилищной проблемы, нужда в медицинском обследовании или доставка дров для отопления частного дома.

Что касается ремонта и строительства социальных объектов, то и здесь у нашей области отличные показатели. В прошлом году были обновлены 14 школ и 19 детских садов по всему региону, в этом - отремонтируем еще 18 образовательных учреждений. В селах появляются ФАПы, обновляется облик центральных районных больниц, а в этом году завершится строительство нового корпуса центральной поликлиники Южно-Сахалинска. Важно, что работа по многим таким объектам идет в рамках Народной программы "Единой России", о чем Владимир Васильев также рассказал президенту. То есть сами жители определили приоритетные направления развития, а теперь власти воплощают пожелания людей в жизнь.

Владимир Владимирович по итогам встречи пообещал рассмотреть и новые предложения фракции "Единой России" в Госдуме - выделение дополнительного финансирования на ремонт колледжей и техникумов (по всей стране планируется обновить около 1,5 тысячи зданий) и на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не сомневаюсь, что и эти крайне важные для жителей страны инициативы получат поддержку главы государства".

"Патриотическая позиция "Единой России" - ее фундамент. Ультралибералы всегда пытаются загнать патриотизм в маргинальную плоскость, обесценить и политику партии, и реальную работу, замолчать, исказить действия партии "Единая Россия", - прокомментировал председатель фракции "Единая Россия" в Городской Думе г. Южно-Сахалинска Николай Артеменко. - Поддержка Президентом инициатив "Единой России" по важнейшим социально-экономическим направлениям и защите прав граждан Российской Федерации - важный показатель значения деятельности партии в укреплении, развитии нашей страны, в борьбе за суверенитет и достойное место в многополярном мире".