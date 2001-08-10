Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2023
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13:14, | Новости общества Сахалина и Курил

24 марта изменен режим работы бани

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По техническим причинам 24 марта изменен режим работы муниципальной бани, расположенной по пр. Победы, 84а, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для посещений баня будет открыта с 14.00 до 21.00. Администрация учреждения приносит извинения за доставленные неудобства.

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