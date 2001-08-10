Бездействие подрядчиков привело к скоплению спецтехники на строительной площадке в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники администрации города продолжает держать на контроле ситуацию с выносом грязи на дороги со строительных площадок областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним в Южно-Сахалинске зафиксирован ряд серьезных нарушений. Из-за неправильной организации работы пункта мойки колес допущен вынос тяжелой техникой грунта со строительной площадки новой взлетно-посадочной полосы на улицу Фархутдинова.
Сегодня рано утром с проверкой на место выезжали специалисты департамента общественной безопасности и контроля. Осмотр территории показал, что подрядчик не устранил нарушение. Кроме того, работа помывочного поста не налажена. Это привело к скоплению машин на выезде со строительной площадки.
Напомним, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении подрядной организации. Максимальный размер штрафа по этой статье составляет 300 тыс рублей. Вместе с тем администрация города продолжит контроль за организацией строительных работ. Сегодня запланированы выезды на площадку «Уюн», а также на ул. Лермонтова, где ранее также были зафиксированы факты выноса грязи.
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