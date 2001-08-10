В Южно-Сахалинске изменили даты записи в первые классы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске изменили даты записи в первый класс. Вместо трёхдневной "гонки" за местами в самые востребованные школы родителям придётся подавать заявления в один день, сообщает astv.ru, ссылаясь на информацию министерства образования региона.
По старому плану 29 марта хотели принимать заявления в Восточную гимназию, гимназию №2 и школу №6, 30 марта – в гимназию №3, начальную школу №7 и школу №26, а в последний день – в гимназию №1 и все оставшиеся школы. Теперь этот график не актуален.
Для Южно-Сахалинска установлен единый день – 31 марта. Сейчас на сайтах школ в срочном порядке меняют информацию.
Для других муниципальных образований график старта записи в школы не изменился.
Новый график записи в первый класс:
29 марта с 09:00:
Анивский район – все школы
Александровск-Сахалинский район – все школы
Долинский район – все школы
Корсаковский район – все школы
Ногликский район – все школы
Охинский район – все школы
Смирныховский район – все школы
30 марта с 09:00:
Поронайский район – все школы
Томаринский район – все школы
Тымовский район – все школы
Углегорский район – все школы
Холмский район – все школы
31 марта с 09:00:
Южно-Сахалинск: все школы, гимназии и лицеи
Макаровский район – все школы
Невельский район – все школы
Курильский район – все школы
Северо-Курильский район – все школы
Южно-Курильский район – все школы
Дополнительная информация размещена на сайте областного министерства образования в специальном разделе.
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