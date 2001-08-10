В Южно-Сахалинске изменили даты записи в первые классы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске изменили даты записи в первый класс. Вместо трёхдневной "гонки" за местами в самые востребованные школы родителям придётся подавать заявления в один день, сообщает astv.ru, ссылаясь на информацию министерства образования региона.

По старому плану 29 марта хотели принимать заявления в Восточную гимназию, гимназию №2 и школу №6, 30 марта – в гимназию №3, начальную школу №7 и школу №26, а в последний день – в гимназию №1 и все оставшиеся школы. Теперь этот график не актуален.

Для Южно-Сахалинска установлен единый день – 31 марта. Сейчас на сайтах школ в срочном порядке меняют информацию.

Для других муниципальных образований график старта записи в школы не изменился.

Новый график записи в первый класс:

29 марта с 09:00:

Анивский район – все школы

Александровск-Сахалинский район – все школы

Долинский район – все школы

Корсаковский район – все школы

Ногликский район – все школы

Охинский район – все школы

Смирныховский район – все школы

30 марта с 09:00:

Поронайский район – все школы

Томаринский район – все школы

Тымовский район – все школы

Углегорский район – все школы

Холмский район – все школы

31 марта с 09:00:

Южно-Сахалинск: все школы, гимназии и лицеи

Макаровский район – все школы

Невельский район – все школы

Курильский район – все школы

Северо-Курильский район – все школы

Южно-Курильский район – все школы

Дополнительная информация размещена на сайте областного министерства образования в специальном разделе.