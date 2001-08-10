На Камчатке всю зиму складировали снег на детские площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Складирование загрязненного снега наносит значительный вред окружающей среде, а также пагубно влияет на здоровье детей. Особенно это проявляется весной, когда тает снег и все, что в нем накопилось, поступает в почву. Это приводит к загрязнению почвы высокотоксичными тяжелыми металлами, полициклическими ароматическими углеводородами, легкорастворимыми солями, нефтепродуктами», – говорится в сообщении Минприроды края.

За нарушение размещения снега в неустановленных для этого местах предусмотрена административная ответственность. Юрлицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.