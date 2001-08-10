Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2023
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11:01, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке всю зиму складировали снег на детские площадки

На Камчатке всю зиму складировали снег на детские площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатки выявило нарушения в складировании снега на детских и спортивных площадках. Юрлицам грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщает ИА "Кам 24".

«Складирование загрязненного снега наносит значительный вред окружающей среде, а также пагубно влияет на здоровье детей. Особенно это проявляется весной, когда тает снег и все, что в нем накопилось, поступает в почву. Это приводит к загрязнению почвы высокотоксичными тяжелыми металлами, полициклическими ароматическими углеводородами, легкорастворимыми солями, нефтепродуктами», – говорится в сообщении Минприроды края. 

За нарушение размещения снега в неустановленных для этого местах предусмотрена административная ответственность. Юрлицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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