Нейросеть написала сказку для благовещенской библиотеки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нейросеть по запросу сотрудников библиотечной системы Благовещенска сгенерировала сказку "Банка тишины". В основе волшебной истории - "библиотека" и "тишина". Два понятия, которые приходят на ум людям, которые давно не были в современных читальнях, пишет ИА "Порт Амур".



По сюжету, посетитель приходит в библиотеку в поисках тихого места для занятий. Там он находит необычную жестяную банку, в которой содержится тишина и решает ее использовать.



Сами благовещенские библиотекари отмечают, что давно устали от стереотипа «в библиотеке должна быть тишина». Ведь в областной столице с открытием модельных библиотек все изменилось. Сейчас это пространство для творчества, учебы, культурного развития и реализации новых проектов.



«К нам идут не только за книгами и журналами (кстати, мы выписываем около сотни периодических изданий). Современная библиотека интересна всем — малышам, школьникам, подросткам, молодежи, взрослым и пенсионерам, людям с особенными потребностями здоровья. Жизнь постоянно меняется, все большую актуальность приобретают образование, саморазвитие. В библиотеках Благовещенска все для этого есть — от современных пространств до высокотехнологичного оборудования, такого как 3D-принтер, профессиональная кабинка для аудиозаписи, проекторы и так далее», — написали на сайте библиотечной системы.



Впрочем, и сам коллектив библиотечной системы Благовещенска не стоит на месте, постоянно учится, изучает современные технологии и соответствует духу времени.