Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2023
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08:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам предлагают воспользоваться суперсервисом "Рождение ребенка"

Южносахалинцам предлагают воспользоваться суперсервисом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках данной услуги доступна функциональность оформления медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа (ЭМСР) на Едином портале государственных и муниципальных услуг, рассказали ТИА "Острова"  в городской администрации.

По данным министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области, преимущества ЭМСР:

1. Регистрация рождения без личного визита;

2. Проактивное оформление: СНИЛС, ИНН, цифрового полиса ОМС, материнского капитала, пособий и льгот, связанных с рождением;

3. Получение заявительных услуг в электронном виде: регистрация ребенка по месту жительства/пребывания, прикрепление к поликлинике;

4. Документы всегда доступны в личном кабинете родителей;

5. Возможность получить бумажное свидетельство о рождении в удобное время в любом органе ЗАГС или МФЦ посредством записи на портале Госуслуг.

Суперсервис "Рождение ребенка" доступен с 18 мая 2022 года.

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