Валерий Лимаренко поручил отремонтировать в этом году более 1100 дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по капитальному и текущему ремонту придомовых территорий будут выполнены во всех районах островного региона. Планируется привести в порядок более 1100 дворов. Кроме того, почти в три раза необходимо нарастить объемы ремонта подъездов – новых облик должны получить как минимум 2 тысячи объектов общего пользования, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Сахалинцы и курильчане заслуживают того, чтобы жить в самых лучших условиях. С отличными дворами, уютными и чистыми подъездами. От этого зависит удовлетворенность жизнью, общее благополучие людей. Поэтому очень важно своевременно приводить придомовые территории и подъезды в порядок, ликвидировать дефекты. В этом году нам повезло с погодой, поэтому работы нужно начинать раньше обычного. Это даст отличную возможность превзойти показатели прошлого года, – подчеркнул глава региона в ходе заседания областного правительства.
Капитальный ремонт выполнят почти на 100 придомовых территориях островного региона – за счет региональных и федеральных средств. Во дворах заменят асфальтовое покрытие, установят игровые и спортивные объекты, предусмотрят зеленые зоны. Набор оборудования определят индивидуально для каждого пространства. В остальных дворах проведут текущие работы. Заявки на устранение дефектов – ям и трещин – принимаются в том числе через приложение «Острова.65».
Особое внимание в этом году уделяют ремонту подъездов. Для этого областные власти предоставляют управляющим компаниям субсидию в размере половины стоимости работ.
– Какие виды работ будут выполнены в подъезде, зависит от самих граждан. Чем активнее они будут в этом вопросе, тем быстрее их пространство в доме преобразится и станет уютнее и комфортнее. Для этого жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Окончательное решение о предстоящих работах принимается на общем собрании собственников, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Также сбором наказов и просьб – в том числе по ремонту дворов и подъездов – занимаются волонтеры проекта «Забота. Защита. Уважение». На прошлой неделе активисты начали обход, в рамках которого помогают жителям области в решении самого широкого спектра вопросов. Рассказывают о действующих в регионе мерах поддержки, учат пользоваться цифровыми сервисами, а также принимают наказы и просьбы.
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