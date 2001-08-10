Регоператор провел экологический урок в гимназии №3 Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школьникам рассказали о работе и задачах управления по обращению с отходами в островном регионе, а также показали на практике как правильно сортировать отходы в домашних условиях. Такой познавательный урок стал четвёртым в копилке регоператора в 2023 году, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Эко-просвещением в учебных заведениях Сахалинской области управление по обращению с отходами занимается на постоянной основе, традиционно два раза в месяц. Каждый такой урок направлен на формирование правильного экологического мышления у подрастающего поколения.

- Сегодня мы узнали, что нужно перерабатывать отходы, иначе наша планета просто утонет в пластике и другом мусоре. Но прежде необходимо заниматься сортировкой дома. Мы с родителями раньше раздельно не накапливали отходы, теперь хочется начать, чтобы продлить жизнь нашей планеты на многие тысячелетия, - рассказала ученица 6 "Б" класса Полина.

Занятия для ребят проводят в разных формах, в том числе и в игровой. Школьников на уроке учат сортировать отходы по видам с помощью маркировок, которые указаны на упаковках. А также рассказывают, во что могут превратиться переработанные отходы.

- Многие вещи, которыми мы пользуемся: одежда, телефоны, обувь, школьные принадлежности имеют в составе продукты вторичной переработки. Использование отходов для их производства стало возможно, в том числе благодаря организации раздельного сбора ТКО. Жители Сахалина постепенно подключаются к этой работе. Но хочу сказать, что сознание старшего поколения переломить непросто, а детям можно привить правильные эко-привычки со школьной скамьи, - отметил заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.

Работа по направлению эко-просвещение школьников будет продолжена. Оставить заявку для участия можно по электронной почте: [email protected].