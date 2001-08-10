23 мая выход на лёд в заливе Мордвинова крайне опасен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 марта в связи с достижением температурой воздуха положительных значений, активизировались процессы разрушения ледяного покрова, сопровождающиеся воздействием динамических факторов. Лед становится пористым и непрочным, что приводит к частичным взломам припая, оставшегося на небольшой акватории в восточной части залива Мордвинова. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Ваша безопасность - ваша ответственность.