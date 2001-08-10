В Сахалинской области создаются группы поддержки граждан с онкологическими и эндокринологическими заболеваниями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко будет регулярно встречаться с жителями области, страдающими сахарным диабетом. Работа в таком формате поможет повысить качество оказания медицинской помощи сахалинцам и курильчанам. Ведь помогать людям решать возникшие в процессе лечения сложности будут те, кто, зачастую уже сам прошел этот пусть в ходе борьбы с аналогичным заболеванием, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Несколько месяцев назад по предложению общественности при главе региона была создана рабочая группа по оказанию помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Вместе с ее представителями губернатор регулярно встречается с больными. В некоторых случаях Валерий Лимаренко поручил провести служебные расследования, по другим – приняты системные решения, призванные не допустить возникновения подобных проблем в будущем у других пациентов. А теперь губернатор будет регулярно встречаться и с гражданами, страдающими сахарным диабетом.

Часть жалоб, озвученных в ходе приема, касалась маршрутизации пациентов. Врач, который направляет больного к специалисту другого профиля, не всегда записывает его на прием. А пациент зачастую не может сориентироваться самостоятельно, куда и к кому обращаться. Он теряет время, а это грозит негативными последствиями для здоровья.

- Помочь в этой ситуации сможет группа поддержки больных. Сейчас мы обучаем тех, кто готов работать с онкологическими больными. Набираем желающих поддерживать граждан с эндокринологическим заболеваниями. Стараемся привлекать тех, кто лично столкнулся с такими болезнями. Эти люди, которых можно назвать проводниками здоровья, будут помогать пациентам записываться к нужным врачам, а также оказывать содействие в других ситуациях, связанных с лечением. Благодаря обучению, а иногда и личному опыту, они будут очень хорошо разбираться в таких вопросах. В результате мы снимем часть нагрузки с медиков. А у пациента появится человек, к которому можно будет обратиться за помощью., - сказал Валерий Лимаренко.

Наглядной иллюстрацией проблем с маршрутизацией стало обращение жителя Южно-Сахалинска, пришедшего на прием к губернатору. Он лечится на дневном стационаре в областном онкологическом диспансере. Анализы показали: необходима консультация эндокринолога. Вместо того, чтобы пригласить нужного специалиста непосредственно в диспансер или выдать пациенту талон к нему, больного отправили записываться самостоятельно на общих основаниях. Когда же человек попал на прием, выяснилось, что результаты обследований исчезли и анализы надо сдавать еще раз. Губернатор поручил министру здравоохранения разобраться и наказать виновных.

Жительница областного центра пришла на прием с финансовым вопросом. Ее сын болен сахарным диабетом и на платной основе учится одном из учебных заведений области. Для одинокой мамы расходы на лечение и обучение молодого человека непомерно высоки. Разобравшись в ситуации, Валерий Лимаренко поручил ответственным лицам проработать вопрос о переводе студента на целевое обучение. Семья избавится от платы за учебу, а по окончании колледжа молодой человек будет иметь гарантированное рабочее место.

Рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются граждане с онкологическими и эндокринологическими заболеваниями в Сахалинской области, можно по телефонам горячей линии инициативной группы: +7-914-759-30-80, +7-924-288-66-99.