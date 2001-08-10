В селах Южно-Сахалинского ГО будет организована выездная торговля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприниматели и сахалинские производители предложат широкий ассортимент продукции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выездная торговля пройдет в Синегорске по ул. Коммунистической, 43 с 10.00. Жители смогут приобрести рыбную продукцию от ИП Ефимова А.Ф., сыры и колбасы производства Беларусь ИП Рыжикова Е.А., консервацию производства г. Ростова-на-Дону. Также будут представлены фрукты от ИП Гасанова Т.А., мед ЛПХ Панасенко Н.А.

Также 23 марта будет осуществляться продажа мяса свинины АО «Мерси Агро Сахалин». Приобрести продукцию можно в:

- Синегорске, ул. Коммунистическая, 43 с 10.00 до 13.00;

- Березняках, ул. Зеленая, 22 с 10.00 до 13.00;

- Санаторном (около магазина «Продукты») c 13.30 до 15.00;

- Старорусском, ул. Центральная, 12 с 13.30 до 15.00.

Все товары представлены по ценам ниже рыночных на 15-25%.