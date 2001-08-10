Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2023
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11:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска встретится с жителями Ново-Александровска, Новой Деревни и Ключей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча пройдёт в четверг, 23 марта, в ЦНК "Радуга" по адресу: Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, 14. Начало - в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Волнующие вопросы жители также могут направлять в социальные сети мэра и администрации города. Также оставить обращение можно по номеру Мобильной приёмной: 8-914-757-27-27 (SMS, WhatsApp, Telegram).

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