Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2023
Сейчас 14:19
76,84|82,54|66,91
На полигоне в Троицком горела баня
10:58, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине в мясе ставропольских бройлерах обнаружили остатки антибиотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По обращению заказчика из Южно-Сахалинска специалистами Сахалинского филиала ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" в результате исследований проб от партии замороженных цыплят-бройлеров производителя из Ставропольского края (весом 5,7 тонн) выявлены нарушения, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Согласно протоколу испытаний в мясе птице обнаружено остаточное количество антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических веществ, что может свидетельствовать о нарушении производителем сроков забоя цыплят после применения антибиотиков для лечения птицы.

Продукция признана не отвечающей требованиям технических регламентов «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции» и ГОСТа «Мясо кур. Технические условия».

Специалисты напоминают: употребление мяса с антибиотиками может вызвать аллергическую реакцию и привести к снижению чувствительности к действию препаратов.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Информация доведена до владельца продукции для предотвращения ее использования и принятия мер по ее изъятию из оборота.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?