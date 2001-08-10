Южно-Сахалинск присоединится к всероссийскому инклюзивному фестивалю #ЛюдиКакЛюди

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 30 марта по 2 апреля в Южно-Сахалинске состоится Vll всероссийский фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Событие приурочено к неделе распространения информации об аутизме. Организатор в островной столице - некоммерческая организация "Открытое сердце", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Фестиваль - место для объединения людей с расстройствами аутистического спектра, общественных организаций и неравнодушных людей, которые оказывают помощь детям и взрослым с аутизмом по всей стране. Кроме этого, событие направлено на повышение информированности общества о людях с расстройствами аутистического спектра.

В Южно-Сахалинске фестиваль #ЛюдиКакЛюди пройдет на четырех площадках:

- 30 марта с 16.30 до 18.00 в детском саду "Ягодка" состоится консультативный день "Открытый разговор". В программе: мастер-класс по стрессоустойчивости, выступление клинического психолога с темой применения коррекционных упражнений в работе с детьми-инвалидами в домашних условиях.

- 31 марта в 18.00 в школе № 20 запланирован "Разговор о важном". Пройдут консультации для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют трудности в учебе.

- 1 апреля с 11.00 до 13.30 в детском саду "Золотой ключик" участников ждут мастер-классы по играм для детей с ограниченными возможностями здоровья, консультации специалистов для родителей особенных детей, вручение памяток и рекомендаций.

- 2 апреля с 12.00 до 16.00 в парке им. Ю. Гагарина состоится "Ярмарка добра".

Отметим, фестиваль #ЛюдиКакЛюди впервые прошел в Москве в 2017 году. С 2020 года он стал всероссийским. В 2022 году в событии принял участие 81 регион, по всей стране было организованно 457 площадок фестиваля.

Добавим, 2 апреля в городском парке будет работать центральная площадка фестиваля. Для жителей и гостей Южно-Сахалинска будет организована концертная программа, веселые старты для детей. В рамках фестиваля развернется консультативный центр, все желающие смогут получить рекомендации психологов и других специалистов, которые работают с особенными детьми. Также в программе розыгрыши и угощения. Кроме этого, состоится благотворительная акция "Ярмарка добра", участие в ней примут школы, детские сады, организации города. Все вырученные средства будут направлены на социально значимые проекты для особенных детей.