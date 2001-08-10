"Женское движение Единой России" представило инициативы по поддержке женщин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поддержку НКО и организацию гуманитарных миссий, место и роль женщин в политической системе России, реализацию национальной стратегии в интересах женщин обсудили участницы первого Всероссийского форума партпроекта "Женское движение Единой России". Он собрал почти 300 участниц со всей страны.

Несмотря на то, что это один из самых молодых проектов "Единой России", он реализуется уже в 70 регионах страны и в ближайшее время запустится в Запорожской и Херсонской областях, сказал на пленарном заседании форума секретарь Генсовета Андрей Турчак.

"Женское движение Единой России" вносит существенный вклад в нашу Победу. Хотел бы поблагодарить за участие в гуманитарной миссии "Единой России". Вы вместе с нами собираете гуманитарную помощь, шьете обмундирование, плетете маскировочные сети. Но самое главное - поддерживаете жен, матерей ребят, которые сейчас на фронте. Оказываете помощь семьям погибших бойцов. Более чем в 50 регионах работают курсы сестринского дела. Многие из женщин, прошедшие их, отправляются в зону СВО", - сказал Андрей Турчак.

Как сообщила сопредседатель общественного совета партпроекта, сенатор Дарья Лантратова "Женское движение Единой России" объединило более 7 тысяч человек.

"Участницы проекта - это общественные деятели и волонтёры, женщины-депутаты всех уровней, жёны и матери военнослужащих, женщины-предприниматели. С первых дней существования нашего проекта они активно включились в оказание поддержки ребятам на передовой и их семьям. Многие были в зоне специальной военной операции. Более 3 тысяч девушек в регионах прошли наши курсы первой медицинской помощи. Многие работают в госпиталях по всей стране, в том числе в Луганске и Мариуполе. В акции "Тепло для героя" приняли участие более 70 тысяч человек, они связали более 200 тысяч теплых вещей. Мы оказываем социальную помощь, психологическую поддержку, помогаем найти работу", - сказала Дарья Лантратова.

В сфере занятости "Женское движение Единой России" активно сотрудничает с Минтруда. В 20 регионах при поддержке партпроекта действуют женские клубы при центрах занятости - в Амурской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, Удмуртии, Татарстане, Красноярском крае. Отдельное направление работы партпроекта - поддержка женского предпринимательства.

"В 47 субъектах страны уже прошли тематические мероприятия при поддержке Минэкономразвития с участием центров "Мой бизнес". Эти площадки собрали более 1,5 тысяч участниц", - сообщила Дарья Лантратова.

"Хотим в Москве или на площадке Санкт-Петербургского форума собрать социальных предпринимателей, мам-предпринимателей. Договорились о том, что с партией отдельную номинацию и отдельный дополнительный грант запустим по линии "Женского движения Единой России", - сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Также поддержку получат женщины, которые решили попробовать себя в политике. Лидеры "Женского движения Единой России" станут наставниками участниц кадрового проекта партии "ПолитСтарт" и будут сопровождать их в ходе предварительного голосования и во время избирательной кампании.

Участницы форума предложили запустить два социальных проекта. Онлайн-платформу взаимопомощи "За своих", где каждый регион сможет разместить информацию о своих НКО, бизнесе, производителях и поставщиках, которые с начала СВО помогают военным и мирным жителям новых регионов. А также проект об историях подвига "Людям о людях". Он поможет распространить информацию о людях, которые вносят свой вклад в Победу.

Принявшая участие в форуме региональный координатор "Женского движения Единой России", депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова отметила:

"Более 450 сахалинок стали активистками "Женского движения Единой России". Как говорят, за каждым успешным мужчиной стоит женщина с огромной душой, сильным характером и золотыми руками. Сегодня, когда наша страна ведет борьбу за установление мира на Донбассе, роль женщин неизмеримо возросла. Всеми силами они поддерживают наших воинов - собирают гуманитарную помощь, лично навещают их в зоне СВО, оказывают психологическую и иную помощь женам и детям военнослужащих. Состоявшийся первый форум задал мощный импульс нам для дальнейшей работы по многим важным направлениям, от культурных и образовательных проектов до поддержки женского предпринимательства, и мы будем осваивать этот позитивный опыт. Наше движение объединяет в своих рядах активных, неравнодушных островитянок всех возрастов, помогая им раскрыть свой потенциал на благо общества".

Партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.