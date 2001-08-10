Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2023
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17:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В "Земле леопарда" наступило время свиданий

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Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Время любви и свиданий наступило на "Земле леопарда". Пятнистые хищники предпочитают встречаться с наступлением ночи, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на сайт ФГБУ "Земля леопарда".

"Тссс, не шумите! Дальневосточный леопард Триумф Leo 111M и пока безымянная самочка Leo 244F впервые встретились лично после долгих "переписок" через запаховые метки, - рассказали историю "пятнистой" любви сотрудники нацпарка. - Давайте держать кулачки за то, чтобы у пары все сложилось и через несколько месяцев в нацпарке родились маленькие леопардята".

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