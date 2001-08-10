Сахалинские власти обеспечат жительницу областного центра средствами реабилитации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко провел личный прием жителей области с ограниченными возможностями здоровья и их представителей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Губернатор поручил областному минздраву провести служебное расследование, чтобы разобраться в ситуации с жительницей Южно-Сахалинска. Инвалиду первой группы, полностью лишенной возможности передвигаться самостоятельно, необходимы дополнительные средства реабилитации. Для оформления документов требуется обследование у невролога и других специалистов. Однако женщина длительное время не может получить помощь врачей. По телефону в поликлинике ей посоветовали самостоятельно явиться на прием.

- Не все проблемы нашего здравоохранения заключаются в нехватке денег или оборудования. Гораздо хуже, когда жители области сталкиваются с формализмом, отсутствием душевной чуткости со стороны людей, чей профессиональный долг - быть милосердным. Тех, кто о нем забывает, надо наказывать, - сказал Валерий Лимаренко.

За помощью к губернатору обратилась молодая женщина. У нее трое детей. Двое из них за один год стали инвалидами. Муж ушел. Женщине пришлось оставить работу, чтобы заниматься детьми и проходить с ними реабилитацию. По результатам обследования в федеральном медицинском центре старшей дочери назначен лекарственный препарат, однако при его использовании были выявлены побочные эффекты. Поэтому женщина вынуждена покупать для дочери за свой счет другое лекарство. Разобравшись в ситуации, Валерий Лимаренко потребовал от медицинского и социального ведомств оказать семье всю необходимую помощь. Глава региона поручил приставить к семье социального работника, который снимет с матери часть забот по уходу за детьми, обеспечить их местами в группе присмотра при реабилитационном центре "Преодоление". Также женщине помогут найти подходящую работу.

Глава островного региона регулярно встречается с гражданами, нуждающимися в особом внимании со стороны властей. Среди них - люди с онкологическими и эндокринологическими заболеваниями, инвалиды. Работа в таком формате позволяет не только помочь отдельным людям, но и выявлять системные проблемы в сферах здравоохранения, социальной защиты, и принимать меры для их устранения.