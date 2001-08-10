В Южно-Сахалинске приступили к уборке улично-дорожной сети после зимнего периода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На улицы областного центра вышли 13 спецмашин, которые очищают тротуары и улицы от пыли. К работам привлечены три подрядные организации - завод им. Федотова, «Транслайн» и «Восток МГК», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прежде всего дорожные службы сосредоточены на тех участках, где в зимний период применялась песко-соляная смесь. Подрядчики работают не только на центральных улицах города, но и в разных частях Южно-Сахалинска.

Сегодня техника - тротуарные и дорожные пылесосы - вышла на ул. Горького, Емельянова, Пуркаева, пр. Мира, Победы, Коммунистическом проспекте. Также очистка дорог от пыли проводится по ул. Зимы, ул. Фархутдинова.

Обычно на летнее содержание дорожные службы переходят после 15 апреля. Но в этом году из-за раннего потепления переход с зимнего на летний режим уборки начали раньше. Работы ведутся в ежедневном режиме