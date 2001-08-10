В Южно-Сахалинске отметили лучшие проекты по бережливым технологиям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Три проекта администрации города признаны победителями конкурса на лучший проект, основанный на принципах бережливых технологий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По итогам 2022 года победа в номинации "Лучший проект с применением методов и инструментов бережливых технологий" - у команды департамента по работе с обращениями и сообщениями граждан. Благодаря внедрению "Мобильной приемной" расширены возможности направления обращений в мэрию. Такая форма взаимодействия позволяет быстро и оперативно реагировать на запросы людей. Сигналы рассматриваются в кратчайшие сроки. В обязательном порядке исполнитель дает обратную связь о том, как решен вопрос.
В номинации "Лучший проект успешного тиражирования" первое место у департамента землепользования. Сокращены сроки услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно, сама процедура значительно упрощена. Еще один победитель в номинации "Лучший проект в рамках цифровой трансформации" - команда департамента социальной политики. Специалисты ускорили и упростили процесс постановки на учет совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан.
Конкурс проводится в муниципалитете во второй раз. Как отметил в приветственном слове мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, бережливые технологии - важное направление работы администрации города, они являются основой проектного управления и цифровизации. Команда муниципалитета работает во активном взаимодействии с правительством Сахалинской области, губернатором островного региона Валерием Лимаренко и по многим показателям демонстрирует положительную динамику.
Для сравнения, если в 2019 году в администрации города реализовано 3 проекта, то в 2022 - их был уже 55 при плане всего 24 проекта. То есть в прошлом году город перевыполнил план по бережливым технологиям более чем в два раза.
- Нашу работу отмечают на федеральном уровне. Команда Южно-Сахалинска удостоена первого места на конкурсе профессионального управления "Проектный олимп". Более 600 сотрудников муниципалитета прошли обучение принципам бережливых технологий, Дорогие друзья, уверен, впереди у нас еще много интересной и, главное, результативной работы на благо Южно-Сахалинска и его жителей,- подчеркнул Сергей Надсадин.
Еще одно значимое достижение - создание трех образцовых учреждения регионального уровня. Это ЖЭУ-10, МКП ЗСМ им. М.А. Федотова и АО "Транспортная Компания".
Работа по внедрению принципов бережливых технологий продолжается. После завершения торжественной части в админинистрации состоялось очередное заседание проектного комитета. На рассмотрение было представлено еще 4 проекта, связанных с оптимизацией процессов и предоставлением муниципальных услуг гражданам.
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