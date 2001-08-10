На ул. Больничная в Южно-Сахалинске завершается подготовка к основному этапу строительства домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Земельный участок, где появятся два 5-этажных здания на 180 квартир, огорожен. Подрядная организация готовит временные дороги. На стройплощадку завозится арматура и материал для опалубки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К основным работам застройщик приступит уже через неделю. Помимо подготовки котлованов необходимо будет вынести за пределы места проведения работ наружные сети электро- и теплоснабжения, а также технически обеспечить дальнейшее подключение будущих зданий к сетям водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Также в ближайшие дни все три выезда с территории будут обустроены пунктами мойки колес.

Стройплощадку посетил мэр областного центра Сергей Надсадин.

- Мне важно было убедиться, что работы скоординированы между всеми участниками проекта. Это не только заказчик и подрядчик, но и ресурсоснабжающие организации, которые обеспечат сначала стройку, а потом уже и готовые здания водой, электричеством, теплом, - сказал Сергей Надсадин. - Обратил внимание ответственных на состояние примыкающих участков, чтобы сохранялся комфорт городской среды. Объект для города важный, будем держать на контроле.

По поручению главы города специалисты разработают варианты внутренней отделки мест общего пользования и квартир для того, чтобы жильцы смогли заранее видеть, в какие условия будут переезжать.

Напомним, программа переселения горожан из ветхого и аварийного жилья находится под контролем мэра Сергея Надсадина и реализуется при поддержке регионального правительства. В дома на ул. Больничной переселят жителей аварийных общежитий, расположенных на Коммунистическом проспекте 21А и 21Б. Новострои будут монолитными, с фасадом из керамогранитных плит. Каждую квартиру сдадут "под ключ". Придомовую территорию обустроят, здесь оборудую спортивные и детские площадки, высадят деревья.

Дома планируется сдать в декабре 2024 года.