Зам. прокурора и руководитель судебных приставов проведут личный прием для южносахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 марта с 11.00 до 13.00 заместитель прокурора Сахалинской области Михаил Копылов, а также руководитель УФССП по Сахалинской области Андрей Кононов проведут личный прием граждан, проживающих в муниципальном образовании городской округ "Город Южно-Сахалинск".
Прием состоится по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28. Требуется предварительная запись по телефонам 8-984-139-09-16, 8 (4242) 49-46-10, 8 (42-42) 49-46-31, 8 (4242) 49-45-88 или при личном обращении в рабочее время на ул. Чехова, 28.
Лицам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
На личном приеме граждане могут задать вопросы о нарушении их прав и законных интересов, допущенных судебными приставами, и несогласии с их действиями, а также иные.
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