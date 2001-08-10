Волонтеры расскажут южно-сахалинцам о социальных сервисах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Волонтеры Южно-Сахалинска начинают информационную кампанию в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение", инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и поддержанного мэром города Сергеем Надсадиным, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Цель этой работы - проинформировать горожан о региональных программах, социальных сервисах и возможностях, которыми могут воспользоваться жители Южно-Сахалинска. Они касаются услуг в сфере здравоохранения, социальной поддержки, общего и дополнительного образования детей, улучшения жилищных условий, организации досуга, и многих других инициатив, направленных на повышение комфортности проживания и качества жизни людей.
- В островном регионе реализуется беспрецедентный объем мер социальной поддержки, различных инициатив, удобных электронных программ, аналогов которым нет в других регионах, - рассказал директор ЦМИ Олег Гортованов. - Задача волонтера - предоставить полную информацию о них. Обучение в рамках проекта прошли более 300 волонтеров.
Добавим, при необходимости волонтер поможет зарегистрироваться на Госуслугах, установить приложение "Острова.65", проинформировать о том, как оформить "Карту сахалинца" и рассказать об их функционале. В частности, с помощью приложения "Острова.55" можно узнать о работе в Южно-Сахалинске социальных магазинов, точках продажи свежей рыбы по доступной цене, спортивных и культурных событиях города и многом другом.
Волонтеры осуществляют подомовые обходы. Узнать добровольца можно по специальной форме, на которой присутствует надпись "Забота. Защита. Уважение и соответствующая символика. Кроме того, у каждого волонтера при себе будут информационные буклеты - путеводители по социальным сервисам Сахалинской области.
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