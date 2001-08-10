Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2023
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Зам. прокурора и руководитель судебных приставов проведут личный прием для южносахалинцев
13:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 21 марта, для жителей планировочного района Луговое пройдет личный прием граждан руководителем департамента городского хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в отделе по управлению территорией по ул. Гайдука, 1. Начало в 16.00.

Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 510-094, 510-093, 300-971 (доб. 32).

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