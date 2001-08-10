Южносахалинцам напоминают о правилах безопасного поведения на железнодорожных переездах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ОАО "РЖД" напоминает, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности для пешеходов и автомобилистов.

Автомобилистам прежде всего необходимо обращать внимание на дорожные знаки, предупреждающие о наличии переезда. Внимание водителя должно быть сосредоточено на автоматической переездной сигнализации. В случае запрещающего сигнала выезжать на переезд нельзя. Сигнализация заблаговременно закрывает дорожный участок и предупреждает, что по путям движется поезд.

Также запрещено выезжать и останавливаться на железнодорожном переезде даже при разрешающем белом сигнале. Подобная ситуация часто образуется на переезде по ул. Сахалинской во время интенсивного движения на ул. Вокзальной. В случае вынужденной остановки водитель должен высадить пассажиров и предпринять меры по освобождению переезда.

Нахождение на железнодорожном переезде запрещено и для пешеходов. Пересекать его следует только в специально отведенных местах, которые отмечены знаками. Проходить по железнодорожному переезду на красный сигнал светофора запрещено.

Напомним, в Южно-Сахалинске расположены 11 железнодорожных переездов. Почти все - в местах с интенсивным автомобильным движением. Каждый из них оборудован системой автоматической переездной сигнализации.

Правила поведения на железной дороге также размещены на официальном сайте администрации города.