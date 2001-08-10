Ярмарку недвижимости в Южно-Сахалинске посетили почти 250 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 18 марта, на одной площадке встретились участники жилищных программ, представители банков и застройщики. Организаторами совместного мероприятия выступили — администрация города, министерство строительства региона и аппарат сенатора РФ от Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участниками стали 13 застройщиков, 4 банка и около 250 жителей областного центра. Как рассказала начальник МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Александра Стребкова, ярмарку недвижимости организовали специально для обладателей жилищных сертификатов.

- В связи с сокращением срока программы предоставления социальных выплат на покупку недвижимости было принято решение о проведении мероприятия. На одной площадке люди могут подобрать квартиру, рассчитать примерную стоимость ипотеки и оформить предварительный договор. Ярмарка привлекла большое число людей. Планируем повторить акцию, прорабатываем и другие форматы. - отметила Александра Стребкова.

Напомним, в связи с сокращением сроков действия программы предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан - владельцам жилищных сертификатов необходимо реализовать их до 20 декабря 2023 года.