Названы самые добросовестные потребители электроэнергии на Дальнем Востоке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дальневосточная энергетическая компания определила самых ответственных потребителей электроэнергии среди исполнителей коммунальных услуг и предприятий Дальнего Востока. Из 105 тысяч корпоративных клиентов и более 2 тысяч Управляющих компаний и ТСЖ, энергетики выявили более 100 лучших. Они стали победителями регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» и краевого конкурса «На шаг впереди!» по итогам 2022 года.
На территории Приморского, Хабаровского, Камчатского краёв, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей определены победители - «Надежные партнеры» в номинациях акции: промышленные потребители, бюджетные потребители, предприятия сельского хозяйства, предприятия малого бизнеса и предприятия сферы ЖКХ.
«Надежный партнер» - это своеобразный знак качества, свидетельство надежности и стабильности партнерских отношений между энергетиками и потребителями энергоресурсов. Акция проводится уже в восьмой раз и направлена на поощрение самых ответственных и дисциплинированных потребителей электроэнергии, формирующих устойчивую экономику Дальнего Востока.
Для оценки кандидатов был утвержден ряд критериев, главными из которых являются платежная дисциплина, своевременность исполнения договорных обязательств и подписания актов сверки, качество учета потребления электрической энергии. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте ПАО "ДЭК".
Победителями конкурса "На шаг впереди" признаны управляющие компания и ТСЖ на четырех территориях Дальнего Востока, в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. На протяжении всего 2022 года они выполняли главные критерии конкурса – добросовестное и своевременное исполнение условий договоров энергоснабжения и плодотворное взаимодействие с Дальневосточной энергетической компанией.
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