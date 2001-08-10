Тихоокеанское
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12:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Названы самые добросовестные потребители электроэнергии на Дальнем Востоке

Названы самые добросовестные потребители электроэнергии на Дальнем Востоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточная энергетическая компания определила самых ответственных потребителей электроэнергии среди исполнителей коммунальных услуг и предприятий Дальнего Востока. Из 105 тысяч корпоративных клиентов и более 2 тысяч Управляющих компаний и ТСЖ, энергетики  выявили более 100 лучших. Они стали победителями регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» и краевого конкурса «На шаг впереди!» по итогам 2022 года.

На территории  Приморского, Хабаровского, Камчатского краёв, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей определены победители - «Надежные партнеры» в номинациях акции: промышленные потребители, бюджетные потребители, предприятия сельского хозяйства, предприятия малого бизнеса и предприятия сферы ЖКХ.

«Надежный партнер» - это своеобразный знак качества, свидетельство надежности и стабильности партнерских отношений между энергетиками и потребителями энергоресурсов. Акция проводится уже в восьмой раз и направлена на поощрение самых ответственных и дисциплинированных потребителей электроэнергии, формирующих устойчивую экономику Дальнего Востока.

Для оценки кандидатов был утвержден ряд критериев, главными из которых являются платежная дисциплина, своевременность исполнения договорных обязательств и подписания актов сверки, качество учета потребления электрической энергии. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте ПАО "ДЭК".

Победителями конкурса "На шаг впереди" признаны  управляющие компания и ТСЖ  на четырех территориях Дальнего Востока, в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.  На протяжении всего 2022 года они выполняли главные критерии конкурса – добросовестное и своевременное исполнение условий договоров энергоснабжения и плодотворное взаимодействие с Дальневосточной энергетической компанией.

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