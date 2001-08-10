Валерий Лимаренко встретился с онкобольными из четырех районов области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча губернатора с пациентами из Южно-Сахалинска, а также Холмского, Углегорского и Поронайского районов состоялась в стенах регионального правительства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Так, 65-летняя жительница Южно-Сахалинска рассказала губернатору о плохом отношении со стороны медицинского персонала гинекологического отделения областного онкодиспансера.
– Как только сделали операцию, меня начали выгонять из двухместной палаты в шестиместную. Причем делали это жестко. Я сказала, что никуда не пойду. Меня ведь только вчера «порезали», а сегодня уже переселяете. Это ненормально, – рассказала губернатору жительница областного центра. – Потом был случай после химии. У меня поднялось давление и меня начали выгонять. Я сидела и плакала. Не могла сообразить, куда меня хотят отправить. Умирать что ли?
– Мы с этим мириться не будем. Все это происходит из-за безнаказанности. Не бойтесь сообщать о таких случаях сразу прямо в стенах медицинского учреждения. Оставить отзыв о работе персонала можно в специально отведенных для этого местах. Еще вариант – позвонить на горячую линию по вопросам онкобольных. Я знаю, что у вас сейчас снова намечена госпитализация. Так вот, можете не сомневаться, отношение к вам будет совсем другим, – ответил губернатор. – Благодаря таким встречам вскрываются подробности о ситуациях, которых не должно происходить, виновные несут наказание, а минздрав принимает меры по улучшению качества медицинских услуг.
Жительница села Леонидово Поронайского района рассказала о трудностях, с которыми сталкивается её болеющий раком отец. Пожилой островитянин страдает от сильных болей и отеков, нуждается в специализированной паллиативной помощи. Губернатор поручил региональному минздраву проявить особую заботу о мужчине. Также за семьей будет закреплен «проводник здоровья», к которому можно обратиться за помощью в любое время.
В ходе встречи были озвучены просьбы о дополнительных обследованиях, решении личных вопросов. Пожелания жителей взяты в работу.
Отметим, рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются онкобольные в Сахалинской области, можно по телефонам горячей линии инициативной группы +7-914-759-30-80; +7-924-288-66-99.
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