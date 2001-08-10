Власти Южно-Сахалинска проверят "управляйки", на которые жалуются жители
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 20 марта к расчистке улиц от снега и наледи были привлечены 63 спецмашины, а также 33 дорожных рабочих. В течение суток на снежные полигоны вывезено свыше 340 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Днем в областном центре работает 79 единиц дорожной техники и 132 человека. Продолжается противогололедная обработка пешеходных зон. О фактах ненормативного состояния тротуаров и проезжей части необходимо сообщать в диспетчерскую департамента городского хозяйства по телефону 300-475.
Продолжаются работы по устранению дефектов дорожного полотна после зимнего периода с применением литого асфальта. Планируется, что сегодня во второй половине дня техника будет работать на участках ул. Ленина, а также ул. Комсомольской от Больничной до Пуркаева, без перекрытия движения. Работы по устранению дефектов на дорогах в основном объеме производятся ночью. Информация о них будет сообщена дополнительно.
Напоминаем, что до 1 апреля включительно закрыт сквозной проезд на юг вдоль дома №64А по пр. Мира. Здесь АО «СКК» проводит работы по прокладке сетей.
Сегодня в течение дня сотрудники отдела муниципального жилищного контроля городской администрации будут проверять управляющие компании, на работу которых за выходные поступили жалобы от жителей. Южносахалинцы могут сообщить о фактах неудовлетворительной расчистки придомовых территорий на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.
На городские маршруты в понедельник вышли 169 автобусов. Отслеживать работу пассажирского транспорта можно на сайте. О случаях нарушения графика движения необходимо сообщать по телефону единого оператора 55-65-15.
Полная информация о дорожной обстановке — ДТП, неисправных светофорах и т. д. — оперативно размещается в телеграм-канале центра управления городской мобильностью.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
12:55 14 Марта Почетная жительница Южно-Сахалинска Евдокия Мохнева отметила 100-летний юбилей
17:10 16 Марта Мэр Южно-Сахалинска провел совещание по вопросу организации работы коммунальных компаний с жителями
15:30 14 Марта Кампания по приему детей в 1 классы стартует в Южно-Сахалинске 29 марта
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
16:32 21 Февраля 32,5 года заключения на двоих получили жители Курильского района за убийство
- 15:26 21 Февраля На Сахалине и Курилах массово отметят День защитника Отечества
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?