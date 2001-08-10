Власти Южно-Сахалинска проверят

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 20 марта к расчистке улиц от снега и наледи были привлечены 63 спецмашины, а также 33 дорожных рабочих. В течение суток на снежные полигоны вывезено свыше 340 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Днем в областном центре работает 79 единиц дорожной техники и 132 человека. Продолжается противогололедная обработка пешеходных зон. О фактах ненормативного состояния тротуаров и проезжей части необходимо сообщать в диспетчерскую департамента городского хозяйства по телефону 300-475.

Продолжаются работы по устранению дефектов дорожного полотна после зимнего периода с применением литого асфальта. Планируется, что сегодня во второй половине дня техника будет работать на участках ул. Ленина, а также ул. Комсомольской от Больничной до Пуркаева, без перекрытия движения. Работы по устранению дефектов на дорогах в основном объеме производятся ночью. Информация о них будет сообщена дополнительно.

Напоминаем, что до 1 апреля включительно закрыт сквозной проезд на юг вдоль дома №64А по пр. Мира. Здесь АО «СКК» проводит работы по прокладке сетей.

Сегодня в течение дня сотрудники отдела муниципального жилищного контроля городской администрации будут проверять управляющие компании, на работу которых за выходные поступили жалобы от жителей. Южносахалинцы могут сообщить о фактах неудовлетворительной расчистки придомовых территорий на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.

На городские маршруты в понедельник вышли 169 автобусов. Отслеживать работу пассажирского транспорта можно на сайте. О случаях нарушения графика движения необходимо сообщать по телефону единого оператора 55-65-15.

Полная информация о дорожной обстановке — ДТП, неисправных светофорах и т. д. — оперативно размещается в телеграм-канале центра управления городской мобильностью.