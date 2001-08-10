Общественная премия "Неравнодушный гражданин" приглашает к участию жителей Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заявочная кампания началась 1 марта и продлится по 16 апреля 2023 года, общий призовой фонд премии составит 1 млн рублей.
Общественная премия "Неравнодушный гражданин" появилась в Приморье в 2015 году как частная инициатива поддержки социально активного населения и за несколько лет стала одной из ведущих региональных площадок, которая объединяет, популяризирует и поощряет гражданские инициативы. Финалистами премии в разные годы становились гражданские активисты и видные общественные деятели, историки, культурологи, педагоги, спортсмены, урбанисты, представители некоммерческих организаций, экологисты и зоозащитники — люди, которые на постоянной основе занимаются решением различных социальных проблем.
Организаторами конкурса выступают две некоммерческие организации: Дальневосточный центр содействия развитию благотворительности и волонтёрства и Союз благотворительных и социальных организаций "Во имя добра".
Впервые в 2023 году состоится всеобщая Дальневосточная общественная премия "Неравнодушный гражданин" (6+), которая охватит активистов всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Финал конкурса (6+) пройдет в июне во Владивостоке и будет совмещен с II Дальневосточным форумом "Неравнодушный гражданин" (6+).
Председатель оргкомитета Валерия Костина отметила важность изменений для участников: "Этот год знаменателен для проекта тем, что каждый житель Дальнего Востока сможет принять участие в премии. Кроме того, мы специально ввели две категории участия (активист и представитель НКО), чтобы авторы небольших локальных инициатив смогли поучаствовать и не переживали из-за своего масштаба. Нам важно услышать истории людей, которые улучшают жизнь на своей территории. Пусть это будет не так масштабно и грандиозно, но значимость для общества от этого меньше не становится. Участие в премии — это не только награда и признание, это возможность роста для лидеров социальных изменений региона".
Премия направлена на поощрение и популяризацию гражданской активности среди населения Дальневосточного федерального округа, развитие общественно полезных инициатив жителей и установление коммуникации между активистами, органами власти и бизнесом Дальнего Востока России.
Общий призовой фонд премии составляет 1 млн рублей, кроме финансового поощрения, победители получат возможность индивидуальной работы с наставниками из лидеров НКО сектора России, станут частью сообщества лидеров социальных изменений региона, самые интересные и самобытные инициативы смогут получить поддержку органов власти и регионального бизнеса.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить электронную форму заявки и выбрать одну из семи основных номинаций: "Семья и дети", "Мой город", "Просвещение", "Природа", "Культура", "Здоровый дух", "Патриотизм".
Заявки участников будут рассмотрены экспертным жюри из представителей правительств субъектов ДФО, общественных и некоммерческих организаций, деятелей культуры, науки и социально ориентированного бизнеса.
Заполнить заявку и получить всю дополнительную информацию о конкурсе можно на официальном сайте премии: неравнодушныйгражданин.рф.
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