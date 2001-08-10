ТОС Южно-Сахалинска приглашают принять участие в конкурсе проектов по благоустройству территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска информирует жителей о начале приема заявок на участие в конкурсе социальных проектов "Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск" на предоставление муниципального гранта городского округа "Город Южно-Сахалинск" в форме субсидии" в 2023 году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Заявки принимаются с 9.00 17 марта до 17.15 17 апреля.
Конкурс проводится с целью стимулирования активности участников ТОС в самостоятельном и ответственном осуществлении собственных инициатив в сфере благоустройства территории и улучшения качества жизни населения. Они могут касаться озеленения или художественного оформления территории, оборудования площадок для выгула собак, строительства спортивных сооружений, зон активного отдыха, установки видеонаблюдения и др.
Предельный размер субсидии на один муниципальный грант составляет 500 тыс. рублей.
Требования к участникам, а также порядок подачи заявки можно уточнить в департаменте внутренней политики администрации города по адресу: ул. К. Маркса, 51, каб. 214, телефон: 300814, доб. 4 ( Дыдина Анастасия Вячеславовна).
Электронная почта: [email protected]
Бланки заявок, подробная информация размещены на официальном сайте администрации
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