Лицей № 1 готовится к масштабной модернизации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице в 2023 году продолжаются работы по капитальному ремонту школ и детских садов, благоустройству территорий образовательных учреждений и строительству новых объектов образования. В лицее № 1 совместят капремонт существующих помещений с оснащением новых пространств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, лицей № 1 стал участником федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». Пройдена госэкспертиза сметной стоимости, завершены конкурсные процедуры, определен подрядчик.

В мае здесь начнется капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, ведутся подготовительные работы. Кроме того, обновят школьную мебель, появятся дополнительные зоны отдыха - этого очень ждут ученики и педагоги. Новый учебный год лицеисты встретят в уже отремонтированном учреждении.

- Модернизация - это долгожданное событие для любой образовательной организации. Жизнь не стоит на месте, и в вопросах получения качественного образования важно работать на опережение. Создание новых лабораторий, приобретение современного оборудования - все это позволит лицеистам по максимуму прикоснуться к миру практической науки, - комментирует директор лицея Ольга Меркулова.

В первую очередь, модернизированы будут те кабинеты, в которых изучают предметы на углубленном уровне - это два кабинета химии, три кабинета физики, три кабинета информатики и т.д. Для уроков технологии закупят новые станки с числовым программным управлением. Масштабное обновление ждет актовый зал и библиотеку. Дополнительно обновят школьную мебель - закупят 810 ученических стульев, около 300 парт.

- Вопрос о капремонте активно обсуждаем на всех уровнях - на советах учащихся, родителей, педагогов. Особая благодарность родителям, которые активно подключились. Модернизации ждут все, главное - создать комфортную образовательную среду. Капремонт по планам должен завершиться в августе. И первого сентября свои двери откроет уже обновленный лицей, - отметила директор Ольга Меркулова.

Тотальная модернизация ждет кабинеты химии.

- Будет организовано новое рабочее пространство, появится новая мебель, стенды, в частности, электрифицированная таблица Менделеева. Кроме того, для комфортной работы ребят и учителей, закупаются цифровые лаборатории, центрифуги, сушильные шкафы, дополнительные комплекты реактивов, - поделились заместитель директора по методической работе Евгения Баландина.

Современный вид в рамках модернизации обретут и кабинеты физики.

- На сегодняшний день они мало чем отличаются от среднестатистических кабинетов физики. Но скоро мы поменяем всю мебель, стулья, парты, шкафы, установим новые демонстрационные столы, современные доски. Будет закуплено дополнительное оборудование, начиная от батареек, стеклянных палочек, заканчивая комплектами современных лабораторий. В ходе модернизации мы получим комфортное современное пространство для изучения физики на высоком уровне, - рассказала заместитель директора Яна Исаева.

Для информационного класса закупят новые компьютеры, приобретут оборудование для занятий по робототехнике и микроэлектронике.

Обновление ждет актовый зал - здесь уже организована новая фотостудия, поступило световое оборудование, фотофон, отражатели и т. д. Этим новшествам рады ребята, которые активно занимаются в Медиацентре. Одна из стен актового зала станет зеркальной, для удобства занятий танцоров и вокалистов. Также закупят оборудование для сценического света, «одежду» сцены, жк-экран.

Читальный зал библиотеки планируют совместить с «Центром детских инициатив», там же будет издательско-полиграфический центр, где ребята смогут создавать свой научный журнал, защищать проектно-исследовательские работы.

Вопросы, касающиеся образовательного процесса, будут урегулированы, отмечают в лицее. Все мероприятия по модернизации выстроены таким образом, чтобы учебный план был реализован в полном объеме. Учебный год начнется первого сентября.

Напомним, в этом году капитальный ремонт будет проведен в четырех образовательных учреждениях Южно-Сахалинска. Кроме работ в лицее № 1, в СОШ №5 обновят спортивный зал, в гимназии №2 - систему вентиляции. В СОШ № 3 отремонтируют фасад и кровлю.

Программу «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» реализует Минпросвещения России совместно с Министерством строительства России и регионами страны. Мероприятия по капитальному ремонту школ осуществляются при совместном финансировании с правительством области.