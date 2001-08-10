Южносахалинцев приглашают на благотворительную ярмарку в поддержку бойцов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится 25 марта с 11.00 до 13.00 в ТРК «Сити Молл» на 3 этаже, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Все желающие смогут снять на видео интервью с пожеланиями для бойцов СВО. Также можно будет исполнить песню «Катюша».

На площадке будут работают мастер-классы: «Ботанический барельф», «Роспись пряников», «Изготовление броши из фоамирана», «Изготовление фоторамки», «Каллиграфия».

Для участников ярмарки состоится концерт, в рамках которого можно будет услышать номера в исполнении Марины Киселевой, Элеоноры Талалаевой, Карины Ивановой, Милиссы Черненко, Валентины Гребенкиной, Марии Стрелковой, а также вокально-эстрадного ансамбля «Мечта» и танцевального коллектива «Эленор».