Дальний Восток и юг России хакеры атакуют реже всего
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания "МТС Кибербезопасность" представила исследование DDoS-атак, направленных на региональные российские организации в 2022 году. Дальний Восток атакуют реже, чем компании в других регионах России. При этом абсолютное большинство атак в регионе пришлось на Хабаровск.
Дальневосточный и Южный федеральный округа атакуют реже, чем организации в других регионах России. Тем не менее, в 2022 году ряд дальневосточных компаний столкнулись с попытками DDoS-атак. Чаще всего атаки наблюдались в третьем квартале 2022 года. Самым часто атакуемым городом стал Хабаровск. Кроме того, именно в Хабаровске были зафиксированы самые длительные и мощные DDoS-атаки в регионе. Самая долгая атака продолжалась 12 часов. В среднем в 2022 году DDoS-атаки против организаций ДВФО длились по восемь часов.
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