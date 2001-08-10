Анивчан приглашают в группы по подготовке приёмных родителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отдел опеки и попечительства департамента социального развития Анивского городского округа сообщает о наборе группы по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных законодательствах формах на 2023 год, рассказали нам в администрации городского округа.
Семья является традиционно главным институтом воспитания. Именно с семьи начинается развитие каждого из нас, уверенность в себе, в своих способностях и возможностях, умение бороться с трудностями. В семье мы получаем первые представления о мире и жизни в нем. Семья – наш первый коллектив, который формирует наши умения и привычки, закладывает черты характера, развивает эмоции, чувства, прививает нравственные и духовные идеалы, учит взаимодействовать с окружающими, закладывает программу нашего будущего жизненного успеха. Поэтому семья играет важную роль в гармоничном воспитании ребенка.
Помните, что принять ребенка в семью на воспитание, а тем более усыновить его - это очень ответственный и непростой шаг, ведь далеко не каждому под силу полюбить чужого ребенка со всеми достоинствами и сложностями характера. Поэтому семьи, желающие усыновить ребенка или взять его в приемную семью, обязательно проходят обучение в школе замещающих родителей.
За направлением обращаться по адресу: Сахалинская область, Анивский район, г. Анива, ул. Дьяконова 30, 1 этаж, кабинет № 1 (отдел опеки и попечительства).
Телефон для справок: 8 (42441) 42-0-59.
Приемные дни:
Вторник с 09:00 до 13:00, с 14:00, до 14:00
Четверг с 09:00 до 13:00
Перерыв с 13:00 до 14:00
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