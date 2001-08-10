Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2023
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В Южно-Сахалинске 16 марта ориентировочно до 17.00 закрыт для движения участок ул. Курильской
16:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

17 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 17 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение припая. Выходить на лед опасно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Единый телефон вызова экстренных служб 112.

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