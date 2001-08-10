Представители старшего поколения подготовили участникам СВО открытки с добрыми пожеланиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках акции «Сопричастность» для людей старшего возраста провели мастер-класс по интуитивному рисованию. Получившиеся картинки украсили лицевые стороны открыток, которые отправят для участников спецоперации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоялось в штабе общественной поддержки местного отделения партии «Единая Россия».

- Основной принцип техники интуитивного рисования заключается в том, что нужно отбросить всякий анализ и позволить руке двигаться произвольно, отражая определенный глубинный смысл. Перед рисованием мы сделали несколько упражнений на расслабление сознания и настроились на позитивный лад. Получились чудесные, добрые и трогательные рисунки, - рассказала ведущая мастер-класса, художница Анна Шабырова.

В открытках все написали бойцам пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой, к родным.

Напомним, проект «Сопричастность» инициирован губернатором Валерием Лимаренко и сахалинским отделением партии «Единая Россия». На территории Южно-Сахалинска он реализуется при содействии местного отделения, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин.

Все желающие присоединиться к акции «Сопричастность» могут принести посылки и письма для участников СВО в пункты сбора, расположенные по адресам: ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб. 325) и ул. Больничная, 34. Перечень необходимых вещей размещен в телеграм-канале.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 (ежедневно с 9.00 до 19.00).