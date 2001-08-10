Жителей Березняков и Старорусского приглашают на ярмарку 18 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские производители предложат широкий ассортимент продукции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жители смогут приобрести мясо свинины и мясные полуфабрикаты от ООО ТФ «Сахалинский бекон-2», овощи, мясо, молочную продукцию и полуфабрикаты от АО «Совхоз Заречное». КФХ Чун Ен Чун предложит покупателям картофель, ЛПХ Панасенко Н.А. - мед.

Также на ярмарке будет представлена рыбная продукция от ИП Можайский О.В., фрукты от ИП Гасанов Т. В., свежая выпечка, сало, масло, колбасы Новосибирского производства от ИП Пичеборщ Л.В.

Выездная торговля пройдет в Березняках на площади перед ДК «Родник» в субботу, 18 марта, с 11.00 до 14.00.