Жителей Березняков и Старорусского приглашают на ярмарку 18 марта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские производители предложат широкий ассортимент продукции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Жители смогут приобрести мясо свинины и мясные полуфабрикаты от ООО ТФ «Сахалинский бекон-2», овощи, мясо, молочную продукцию и полуфабрикаты от АО «Совхоз Заречное». КФХ Чун Ен Чун предложит покупателям картофель, ЛПХ Панасенко Н.А. - мед.
Также на ярмарке будет представлена рыбная продукция от ИП Можайский О.В., фрукты от ИП Гасанов Т. В., свежая выпечка, сало, масло, колбасы Новосибирского производства от ИП Пичеборщ Л.В.
Выездная торговля пройдет в Березняках на площади перед ДК «Родник» в субботу, 18 марта, с 11.00 до 14.00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
15:36 10 Марта "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы из Хабаровска в Ноглики на весну 2023 года
09:52 10 Марта Почти 900 квартир построят в крупном жилом комплексе Южно-Сахалинска до конца года
17:48 10 Марта Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска празднует десятилетие
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?