Благодаря нацпроекту бизнесмены Южно-Сахалинска получают поддержку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинка Юлия Доржиева на льготных условиях получила муниципальное помещение в Луговом. Она сделала ремонт и открыла ателье «Юлия», где выполняет мелкий ремонт одежды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ранее женщина арендовала подвальное помещение на улице Ленина.

- Теперь за аренду отдаю гораздо меньше. На свободные деньги покупаю ткани, фурнитуру. И в целом здесь более красиво, уютно. Мне все нравится, - рассказала она.

После смены адреса многие клиенты по-прежнему обращаются к своему мастеру. Сейчас Юлия обучается на курсах закройщиков, чтобы расширить ассортимент услуг.

- Я шила с детства - это мое любимое занятие. Закончила профучилище. Когда я шью, я понимаю, что нужна людям. Поэтому и делаю это с удовольствием, - добавила она.

Помощь южносахалинка получила благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке правительства Сахалинской области. Цель проекта - поддержать бизнес на всех этапах его развития, устранить административные барьеры. И едва ли не самое важное - популяризировать образ предпринимателя. Аудитория нацпроекта — самозанятые граждане, начинающие и опытные бизнесмены. Каждый участник может рассчитывать на адресный набор мер поддержки.

Кроме того, Южно-Сахалинск находится в списке российских городов - лидеров по числу существующих муниципальных механизмов поддержки для предпринимателей. Это субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования, включая лизинговое, модернизацию основных фондов, переобучение сотрудников.

В прошлом году государственной поддержкой в виде субсидий воспользовались свыше 100 южно-сахалинских предпринимателей и самозанятых граждан. Общая сумма финансовой помощи превысила 57 млн руб. В этом году размер финансовой поддержки планируется увеличить.