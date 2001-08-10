В Южно-Сахалинске 16 марта ориентировочно до 17.00 закрыт для движения участок ул. Курильской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 16 марта в расчистке улиц от снега и наледи были задействованы 60 единиц техники, а также 29 рабочих. В течение суток на снежные полигоны вывезено свыше 920 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Днем на улично-дорожной сети работает 105 спецмашины и 130 рабочих. Прежде всего продолжается противогололедная обработка тротуаров и перекрестков. Напоминаем, что о фактах ненормативного состояния проезжей части и тротуаров можно сообщать в диспетчерскую департамента городского хозяйства по телефону 300-475.

Сегодня, ориентировочно до 17.00, из-за работ на теплотрассе полностью закрыт для движения транспорта участок ул. Курильской от ул. Дзержинского до ул. Чехова, сквозного проезда нет. Объезд возможен по ул. Невельской и Хабаровской.

До 1 апреля включительно закрыт сквозной проезд на юг вдоль дома №64 А по пр. Мира из-за работ по прокладке коммуникаций, которые выполняет АО «СКК».

Адресные заявки горожан о неудовлетворительной расчистке дворов сегодня продолжают отрабатывать сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации города. Также они проверят содержание дворовых территорий, расположенных вдоль ул. Поповича и Физкультурная. Вчера четырем УК были выданы предостережения о необходимости устранить замечания.

Сообщить о фактах неудовлетворительной расчистки придомовых территорий южносахалинцы могут на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.

На городские маршруты сегодня вышли 180 автобусов. Отслеживать движение пассажирского транспорта можно на сайте. При нарушении графика движения нужно обращаться по телефону единого оператора 55-65-15.

Актуальная информация о дорожной обстановке в областном центре, ДТП, неработающих светофорах оперативно размещается в телеграм-канале центра управления городской мобильностью.