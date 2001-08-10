В Южно-Сахалинске проверят качество капитально отремонтированных дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается обследование улично-дорожной сети на выявление дефектов асфальтобетонного покрытия. Особое внимание уделяется объектам, которые были капитально отремонтированы в прошлом году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В апреле, после схода снежного покрова комиссия проверит состояние улицы Комсомольской в границах проспекта Победы и улицы Пуркаева. Напомним, СКФ «Спецстрой» завершила здесь капитальный ремонт в декабре прошлого года. На участке проложены новые инженерные коммуникации, построен мост через ручей Пригородный, заасфальтированы проезжая часть и тротуары, выполнено озеленение и комплексное благоустройство, проведены другие работы.

Улица Комсомольская — одна из центральных артерий города, качество и соблюдение графика работ на всех этапах находились на особом контроле администрации Южно-Сахалинска. Не менее важный момент — мониторинг состояния улицы после зимнего периода. Как отмечают специалисты, некоторые недочеты асфальтобетонного покрытия могут появляться вследствие резкого перепада температур и других неблагоприятных климатических условий, но по мере стабилизации температурного режима они становятся менее выраженными.

– Все обнаруженные в ходе проверки дефекты будут зафиксированы, Недочеты, возникшие в части гарантийных обязательств, например вследствие использования некачественных материалов или отклонения от проектных решений, оперативно устраняются подрядчиком. Повреждения, которые появились в ходе текущего содержания, берутся в работу организацией, обслуживавшей участок в зимнее время, – рассказал начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик.

Контроль за качеством ремонта городских автомагистралей также ведут члены общественного дорожного совета. Совместно со специалистами профильных департаментов общественники выезжают на объекты и передают свои замечания и пожелания заказчику.

Добавим, ремонт улично-дорожной сети, обновление дорожной инфраструктуры— одно из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Работы в городском округе выполняются при поддержке регионального правительства и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.