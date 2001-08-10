Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Академии эстрады подвели итоги прослушиваний, прошедших 1 марта в Южно-Сахалинске. Из 64 претендентов эксперты выбрали 27 вокалистов для дальнейшей работы с педагогами академии и народной артисткой России Ларисой Долиной. Обучение будет проходить до конца июля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
– Открытие Академии эстрады на Сахалине и сотрудничество с Музыкальной академией Ларисы Долиной позволит повысить профессионализм и реализовать свой потенциал на областном и общероссийском уровне как профессиональным, так и начинающим исполнителям. Для артиста важно быть музыкально образованным. И наш проект дает возможность сахалинцам учиться у одних из самых сильных педагогов страны, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Ученикам Академии эстрады предстоит большая работа. В планах – серия мастер-классов, уроков и интенсивов по развитию вокальных данных, подбору репертуара, хореографии, актерскому мастерству, личностному развитию артиста.
Занятия будут проводить наставники Музыкальной академии Ларисы Долиной. В июле начнется работа по созданию шоу программы для концерта, который состоится в августе в рамках Всероссийского форума «Острова». Также участников ждет череда концертов в районах области.
– Для меня большая честь стать частью Академии эстрады. У нас уже прошло первое занятие, на котором меня выбрали старостой группы. Мы познакомились со всеми участниками, прошедшими отбор, и пообщались с преподавателем. Впереди нас ждет большая, но интересная работа, – поделилась своими впечатлениями одна из учениц Полина Еин.
Напомним, в ходе очного прослушивания конкурсантам предстояло исполнить два разнохарактерных музыкальных произведения. В состав жюри вошли эксперты, представители Музыкальной академии Ларисы Долиной – старший преподаватель кафедры ЭДИ МГИК, soul-певица, участница телевизионного шоу «Голос» Юлия Шегай, руководитель вокал-бэнда SUNVOICE Сергей Архипов, директор по развитию и руководитель партнёрских проектов Влада Муравьёва и программный директор Ангелина Долина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
15:36 10 Марта "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы из Хабаровска в Ноглики на весну 2023 года
09:52 10 Марта Почти 900 квартир построят в крупном жилом комплексе Южно-Сахалинска до конца года
17:48 10 Марта Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска празднует десятилетие
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?