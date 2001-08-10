Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Академии эстрады подвели итоги прослушиваний, прошедших 1 марта в Южно-Сахалинске. Из 64 претендентов эксперты выбрали 27 вокалистов для дальнейшей работы с педагогами академии и народной артисткой России Ларисой Долиной. Обучение будет проходить до конца июля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

– Открытие Академии эстрады на Сахалине и сотрудничество с Музыкальной академией Ларисы Долиной позволит повысить профессионализм и реализовать свой потенциал на областном и общероссийском уровне как профессиональным, так и начинающим исполнителям. Для артиста важно быть музыкально образованным. И наш проект дает возможность сахалинцам учиться у одних из самых сильных педагогов страны, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Ученикам Академии эстрады предстоит большая работа. В планах – серия мастер-классов, уроков и интенсивов по развитию вокальных данных, подбору репертуара, хореографии, актерскому мастерству, личностному развитию артиста.

Занятия будут проводить наставники Музыкальной академии Ларисы Долиной. В июле начнется работа по созданию шоу программы для концерта, который состоится в августе в рамках Всероссийского форума «Острова». Также участников ждет череда концертов в районах области.

– Для меня большая честь стать частью Академии эстрады. У нас уже прошло первое занятие, на котором меня выбрали старостой группы. Мы познакомились со всеми участниками, прошедшими отбор, и пообщались с преподавателем. Впереди нас ждет большая, но интересная работа, – поделилась своими впечатлениями одна из учениц Полина Еин.

Напомним, в ходе очного прослушивания конкурсантам предстояло исполнить два разнохарактерных музыкальных произведения. В состав жюри вошли эксперты, представители Музыкальной академии Ларисы Долиной – старший преподаватель кафедры ЭДИ МГИК, soul-певица, участница телевизионного шоу «Голос» Юлия Шегай, руководитель вокал-бэнда SUNVOICE Сергей Архипов, директор по развитию и руководитель партнёрских проектов Влада Муравьёва и программный директор Ангелина Долина.