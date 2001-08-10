Заповедник "Курильский" рассказал, как вести себя при встрече с детёнышем тюленя.
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бельками называют недавно родившихся щенков некоторых видов настоящих тюленей, в это время у них белый пушистый мех. Из-за этого меха новорожденные тюлени становились жертвами пушного промысла в промышленных масштабах, счет шёл на сотни тысяч особей за сезон*. В 1969 году англичанин Брайан Дэвис, столкнувшись с убийством бельков в Канаде, решил не мириться с этим и основал Международный фонд защиты животных IFAW **. Кампания по прекращению охоты на детенышей тюленей стала первой в истории этой международной природоохранной организации, рассказали ТИА "Острова" в заповеднике.
В России активисты также боролись за запрет забоя бельков. 15 марта 2009 года — представители IFAW и других природоохранных организаций организовали масштабную акцию "Не бей лежачего!" Согласованные митинги прошли в различных городах России. После этого в «Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» были внесены поправки, в которых был предусмотрен запрет на добычу белька (щенок гренландского тюленя в возрасте до 1 месяца), а также ограничения на добычу гренландского тюленя на всей акватории Белого моря. 16 сентября 2009 г. запрет на импорт и продажу продукции, произведенной из морских тюленей, был введен уже на уровне Европейского Союза. А в 2011 г. в России запретили импорт и экспорт дериватов и шкур гренландских тюленей.
На Южных Курилах, в заповеднике «Курильский», заказнике «Малые Курилы» бельки рождаются у ларги, которая образует лежбища на всех островах Курильской гряды, и крылатки. Краснокнижные антуры также размножаются на Курилах, но у антуров происходит внутриутробная линька, и щенки рождаются уже с тёмным окрасом.
Антуры относятся к пагофобным ластоногим (греч. pagos — лёд, и phobos — страх), самки рожают на суше, мех новорождённых - тёмный. Ларгу и крылатку относят к пагетодным, то есть ластоногим, размножающимся на прибрежных или дрейфующих ледовых полях. В связи с этим эволюционно сложилось, что мех щенков ларги и крылатки белого цвета. В отсутствие ледовых полей ларги на Курилах могут приносить потомство и на суше, а вот рождение щенков у крылатки на суше пока не отмечалось.
Детёныши ларги беспомощны и находятся на молочном выкармливании около месяца. По мере завершения молочного выкармливания у щенков постепенно выпадают белые эмбриональные волосы, на смену которым приходит гладкий и жесткий волосяной покров. Только после окончания линьки молодая ларга начинает сходить в воду. Перелинявших щенков называют «серками». Они уже могут плавать, но по-прежнему достаточно уязвимы.
Что делать, если Вы обнаружили на побережье белька или серку на Южных Курилах:
Не пытайтесь выгнать животное в воду, тюлень может отдыхать или имеются другие причины, почему он оказался на берегу в данном месте. Особенно это актуально для молодых тюленей (серок) которые быстро устают, еще неуверенно плавают, могут заблудиться, неправильно оценив скорость и направление течений. Через какое-то время, если щенку никто не помешает, инстинкты помогут ему правильно сориентироваться и он уплывет к своим сородичам.
Если Вы видите, что собаки или хищные птицы проявляют интерес к тюленю или нападают на него, по возможности отгоните их. Не подпускайте к тюленям собственных собак. Контакты домашних и диких животных нежелательны с точки зрения распространения заболеваний.
Не шумите, не подходите к животному, не гладьте его, в том числе, и для собственной безопасности. Укусы тюленя опасны для человека. Попавшая в кровь слюна морского млекопитающего может вызвать микоплазмоз.
Если вы нашли молодого тюленя на Сахалине и не знаете, что делать, позвоните по телефону в общественную организацию «Друзья океана»: +7 914-769-59-69
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