Ночью 16 марта в Южно-Сахалинске улицы будут заливать литым асфальтом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. Работы выполняются с применением литого асфальтобетона. Подрядные организации выходят на участки в ночное время, в период низкого автомобильного трафика, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.

В ночь на 16 марта работы по устранению дефектов дорожного полотна будут проводиться на улицах Холмской, Колодезной, Бумажной, Киричной.

Водителей просят быть предельно внимательными при движении в указанных районах.