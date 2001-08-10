16:32, | Новости общества Сахалина и Курил
Ночью 16 марта в Южно-Сахалинске улицы будут заливать литым асфальтом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. Работы выполняются с применением литого асфальтобетона. Подрядные организации выходят на участки в ночное время, в период низкого автомобильного трафика, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.
В ночь на 16 марта работы по устранению дефектов дорожного полотна будут проводиться на улицах Холмской, Колодезной, Бумажной, Киричной.
Водителей просят быть предельно внимательными при движении в указанных районах.
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Новости общества Сахалина и Курил
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