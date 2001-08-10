Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2023
Сейчас 00:25
75,75|80,88|66,91
16 марта сахалинские судебные приставы ответят на вопросы граждан-участников СВО и их семей
16:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Ночью 16 марта в Южно-Сахалинске улицы будут заливать литым асфальтом

Ночью 16 марта в Южно-Сахалинске улицы будут заливать литым асфальтом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. Работы выполняются с применением литого асфальтобетона. Подрядные организации выходят на участки в ночное время, в период низкого автомобильного трафика, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.

В ночь на 16 марта работы по устранению дефектов дорожного полотна  будут проводиться на улицах Холмской, Колодезной, Бумажной, Киричной.

Водителей просят быть предельно внимательными при движении в указанных районах.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?