Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2023
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16:29, | Новости общества Сахалина и Курил

16 марта в Синегорске и Березняках состоится выездная торговля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свою продукцию жителям указанных сел представят местные товаропроизводители, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, жители Синегорска с 10.00 по адресу: ул. Коммунистическая, 42 смогут приобрести рыбную продукцию от ИП Ефимов А.Ф., сыры, колбасы, сухое молоко, консервацию от ИП Рыжиков Е.А., а также фрукты в ассортименте от ИП Гасанов Т.А.

Кроме того, с 10.00 до 13.00 в Синегорске и Санаторном, а с 13.30 до 15.00 в Березняках состоится выездная торговля АО «Мерси Агро Сахалин». Жители населенных пунктов смогут приобрести свинину.

Вся продукция представлена по ценам ниже рыночных на 15-25%.

 

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