Сахалинские проекты вошли в число победителей грантового, объявленного Президентским фондом культурных инициатив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Грантовую поддержку получили Ассоциация архивистов Сахалинской области и некоммерческое партнерство «Бригантина». Общая сумма поддержки составила 2 654 701 рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 770 658 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минкульте.

- В Сахалинской области проживает много талантливых и инициативных людей, страстно увлеченных своим делом, которые реализуют интересные и значимые проекты, нужные региону, и самое главное, людям. Инициативы двух островных организаций были высоко оценены экспертами, благодаря чему мы вошли в число 83 регионов страны, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов в области культуры и искусства, - отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Заявочная кампания на первый конкурс 2023 года проходила с 20 октября до 17 ноября 2022 года. За это время в Фонд было подано 8 793 заявки, допущены до экспертной оценки – 8 479. Экспертизу прошли и получили итоговую оценку 8 467 проектов.

Заявки на получение грантовой поддержки в завершившемся конкурсе оценивали 546 экспертов, профессионалов разных индустрий – музыкальной, театральной, выставочной и многих других. Каждая заявка рассматривалась минимум двумя экспертами. Всего было проведено 17 847 оценок поступивших заявок.

Большое внимание в заявках уделялось вовлечению жителей в историко-культурное пространство страны. По итогам конкурса поддержан проект II Сахалинского фестиваля архивных кинодокументов SakhАрхивFest.

- В текущем году креативная команда проекта ставит перед собой новые задачи: организовать и провести показы уникальных архивных кинодокументов не только с помощью телевизионных эфиров и размещения в социальных сетях, но и в кинотеатрах, перед началом сеансов, организовать трансляции на открытом воздухе на уличных мониторах в городском парке и площадях островной столицы, использовать оцифрованные в рамках проекта материалы в проведении многих других историко-культурных мероприятий на территории региона, - рассказал президент Ассоциации архивистов Сахалинской области Сергей Чарочкин.

Еще один поддержанный проект – «Литературный Невельск» НП «Бригантина», направленный на популяризацию творчества писателей Невельского района, повышение роли литературы в воспитании и образовании молодого поколения невельчан. Организаторы проведут творческие встречи и вечера с писателями и поэтами, читательская конференция и презентация книги.

Ознакомиться с проектами-победителями можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Авторы заявок, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2023 года, могут принять участие в следующем конкурсе. Прием заявок на второй конкурс 2023 года идет до 20 марта.