Тихоокеанское
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15:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают о режиме работы светофора на перекрестке улиц Сахалинской и Железнодорожной

Южносахалинцам напоминают о режиме работы светофора на перекрестке улиц Сахалинской и Железнодорожной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Данный объект синхронизирован с режимом работы автоматической переездной сигнализации на железнодорожном переезде на ул. Сахалинской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В администрацию города поступили обращения горожан по поводу корректности работы данного сигнального устройства. Как уточнили в Центре управления городской мобильностью Южно-Сахалинска, светофорный объект исправен. Если стрелка для поворота направо с ул. Железнодорожной на ул. Сахалинскую не включается, это означает, что закрыт железнодорожный переезд на ул. Сахалинской. Соответственно, движение направо станет возможным только после того, как пройдет поезд и переезд откроется.

Такой режим работы светофорного объекта организован для минимизации  дорожных заторов на перекрестке. Автомобилистов просят учитывать нововведения  при движении и руководствоваться требованиями ПДД при проезде перекрестка.

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