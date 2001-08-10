"Урок цифры" провели для учащихся южно-сахалинской школы №16
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках всероссийского образовательного проекта учеников познакомили с основными правилами безопасности при использовании смартфонов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Во время занятий школьникам рассказали о кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также о работе специалистов в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов.
- Урок посвящен безопасному использованию мобильных устройств. Несмотря на то, что школьники сейчас адаптированы к цифрой реальности, так как живут в таком мире с детства, тему кибербезопасности поднимать и обсуждать, безусловно, очень важно, чтобы ребята смогли вовремя распознать и защитить себя от злоумышленников, - рассказал руководитель Центра региональной цифровой трансформации Сахалинской области Евгений Арсеньев.
Обучающие материалы для проекта «Урок цифры» на тему: «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы» разработала АО «Лаборатория Касперского». Как рассказали организаторы мероприятия, занятия направлены не только на развитие цифровых навыков у детей, но и повышают интерес школьников к профессиям в сфере информационных технологий. Подобные уроки пройдут в течение месяца и в других учреждениях муниципалитета.
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