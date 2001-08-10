Агенты регистрации начали обучение в новом аэровокзале Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Агенты регистрации, в том числе и 14 выпускников направления подготовки «сервис на транспорте» ЮСПК СахГУ познакомились с рабочими местами и сейчас проходят первоначальную программу подготовки обучения в новом аэровокзале.

Современный ритм жизни не оставляет времени на долгое ожидание в очереди регистрации на рейс. Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске стремится сделать путешествие пассажиров максимально комфортным и безопасным. Агенты регистрации помогут быстро зарегистрироваться на рейс и оформить багаж, ответят на вопросы, касающиеся полёта, а также помогут с выбором места на борту, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

«Вместе с областным университетом нам удалось укомплектовать штат агентов регистрации в новом аэровокзале. Так, мы сможем предоставить для своих пассажиров качественно новый уровень услуг, что позволит сделать Сахалин и Курилы более желанным направлением на карте нашей большой страны», — прокомментировал заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Игорь Конушкин.

По завершении программы первоначальной подготовки агенты продолжат погружение в современные стандарты гостеприимства. К работе они приступят вместе с запуском нового аэровокзала в Южно-Сахалинске.