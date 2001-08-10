Южно-сахалинские дорожники приступили к обследованию дорог после зимы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сейчас главное внимание уделяется участкам с пучинистыми грунтами, которые из-за сильных морозов в январе и феврале вздулись и деформировали дорожное полотно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
То, что воспринимается водителями как провалы, по факту - участки дорог, оставшиеся на своих местах. Остальные участки вспучились, т. е. поднялись. Такая ситуация, в частности, отмечается на ул. Сахалинской, Бумажной, Крюкова, Холмском шоссе, пр. Победы и некоторых других улицах города.
Как отметил вице-мэр Алексей Римша, нарушения фиксируются на тех дорогах, на которых в течение последних десяти лет не проводился капитальный ремонт, замена основания или инженерных сетей под проезжей частью. Вскрытие «старых» дорог показывает, что они выполнены с нарушением технологии. Например, основание из скального камня меньше двух метров - глубины промерзания почвы.
- Сейчас ведется регулярный мониторинг для выявления таких участков. Для обеспечения безопасности дорожного движения выбоины заливаются литой асфальтобетонной смесью. Параллельно началась установка дорожных знаков, предупреждающих водителей о неровной дороге, - сказал вице-мэр.
После того, как грунты оттают, они вернутся на место. Дорожники повторно обследуют участки, поврежденные — восстановят. Улицы с наиболее проблемными участками, где сейчас обнаружены пучинистые грунты, будут поставлены в план капремонта на ближайшее время.
Добавим, что за последние 7 лет в Южно-Сахалинске капитально отремонтировано, реконструировано или построено с полной заменой основания на глубину промерзания и заменой инженерных сетей, исключающей утечки, 23 участка дорог общей протяженностью 33,5 км. Как показывает обследование, на этих дорогах пучинистые грунты не определяются.
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